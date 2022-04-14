Симоньян о предложении Зеленского обменять Медведчука на пленных: "Надо брать"

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян весьма коротко оценила предложение Владимира Зеленского обменять Медведчука на украинских пленных.

В своем Телеграм-канале она прокомментировала предложение президента Украины обменять задержанного главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука на пленных в ходе специальной операции украинских силовиков.

Симоньян напомнила, что президент Владимир Зеленский предложил выменять оппозиционера, а киевским военным изначально пообещали, что они смогут вернуться к своим семьям.

"Надо брать, я считаю", — коротко и ясно сказала Симоньян.

Кстати, экс-депутат Верховной рады Илья Кива сказал, что украинский президент использовал Медведчука как громкий инфоповод. Таким образом он пытается отвлечь внимание от поражения в Мариуполе.

Напомним, жена Медведчука Оксана Марченко уже записала видеообращение к президенту Зеленскому с требованием освободить супруга.