Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян весьма коротко оценила предложение Владимира Зеленского обменять Медведчука на украинских пленных.
В своем Телеграм-канале она прокомментировала предложение президента Украины обменять задержанного главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука на пленных в ходе специальной операции украинских силовиков.
Симоньян напомнила, что президент Владимир Зеленский предложил выменять оппозиционера, а киевским военным изначально пообещали, что они смогут вернуться к своим семьям.
"Надо брать, я считаю", — коротко и ясно сказала Симоньян.
Кстати, экс-депутат Верховной рады Илья Кива сказал, что украинский президент использовал Медведчука как громкий инфоповод. Таким образом он пытается отвлечь внимание от поражения в Мариуполе.
Напомним, жена Медведчука Оксана Марченко уже записала видеообращение к президенту Зеленскому с требованием освободить супруга.
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