The National Interest: спецоперация стала точкой принципиальных изменений

Западные эксперты и политики, наконец, начали осознавать конец привычного миропорядка, существовавшего годами — и, как пишет обозреватель Лоренцо Кэмэл из американского журнала The National Interest, лишь в их головах, а не в реальности.

По мнению автора, политика, сложившаяся в Соединённых Штатах, основывалась в первую очередь на принципе "сфер влияния", фактически — на возможности вмешаться в дела других стран. Кэмэл привёл занимательную статистику: среди военных баз, которые государства расположили за пределами своих границ, больше 80% — американские, это 750 баз в 80 странах.

При этом Америка осуждает агрессию против других стран, в частности, Украины или Йемена, хотя это никак не стыкуется с политикой самих Штатов относительно собственной "сферы влияния".