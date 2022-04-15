Новый президент Южной Кореи призвал "продолжать давить" на Россию

Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что страна поддержит мировую кампанию давления на Россию, на фоне спецоперации на Украине. Как подчеркнул Ёль, власти намерены увеличить поставки гуманитарной помощи Киеву.

По словам новоизбранного лидера, который, к слову, вступит в должность с середины мая, поставлять оружие Южная Корея на Украину не может, но может поддержать мировое сообщество.

"Мы должны принять участие в международной кампании давления на Россию, что нынешнее правительство делает до определённой степени", — заявил Ёль в беседе с The Washington Post.

Кроме того, он подчеркнул, что южной Корее необходимо увеличить финансирование Украины. Ёль напомнил, что страна уже выплатила Киеву десять миллионов долларов.