Греция больше не будет помогать Украине оружием и военной техникой

Глава Минобороны Греции Никос Панайотопуло заявил, что Афины больше не будет отправлять вооружение на Украину, потому как из-за этого может снизиться обороноспособность греческого государства.

"Оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов. Отправка большего количества не рассматривается", — приводит слова главы оборонного ведомства издание Euractiv.

Отмечается, что согласно опросу, который провел телеканал MEGA, 66% граждан греческого государства не согласны с отправкой на Украину вооружения, в частности, военной техника и только 29% греков поддерживают решение правительства.

Ранее сообщалось, что Афины поставили в Киев два самолета, на борту которых была военная помощь, а именно, автоматы Калашникова и переносные ракетные установки.