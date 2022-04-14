Штаб теробороны ДНР: в плен сдались 1350 морпехов ВСУ в Мариуполе

Украинские морские пехотинцы 36-ой бригады ВСУ, находящиеся в Мариуполе, продолжают сдаваться в плен войскам Народной милиции ДНР, по состоянию на вечер 13 апреля их численность составила 1350 человек.

"Наши воины продолжают брать в плен боевиков 36-й бригады ВФУ в Мариуполе. По состоянию на вечер 13 апреля, в плен сдались 1350 украинских морпехов", — говорится в сообщении Штаба территориальной обороны ДНР в Telegram.

Ранее сообщалось, что что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.