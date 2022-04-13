Daily Telegraph: Британцы запасаются консервами и туалетной бумагой

Жители Британии не на шутку встревожены ростом цен "абсолютно на всё", начиная от энергоресурсов и заканчивая едой. Об этом красноречиво говорит тот факт, что они начали закупать про запас продукты и предметы первой необходимости.

Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, в магазинах страны наблюдается ажиотажный спрос на туалетную бумагу, моющие средства и продукты "длительного хранения": консервы, макароны, кофе, чай.

На втором месте — лекарства, например, парацетамол.

А ещё британцы начали экономить бензин и стараются пореже ездить на личных автомобилях.

Кроме того, автомобилисты, учитывая ощутимый рост цен на топливо, стараются меньше использовать личный транспорт.

К слову, об аналогичной ситуации ранее сообщали СМИ Германии, по данным которых "каждый седьмой немец испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить свои дневные расходы".