Швеция не будет проводить референдум относительно вступления в НАТО

Шведские власти дали понять, что не собираются устраивать референдум касательно вступления страны в НАТО.

Мнение шведских граждан по вопросу присоединения Швеции к альянсу часто публикуется в местных изданиях, напомнили в пресс-службе правительства. Например, по итогам опросов за март 46% шведских граждан одобрили членство страны в НАТО, в то время как 30% выступили против этой идеи.

Как напоминают "Известия", Швеция и Финляндия могут присоединиться к альянсу уже нынешним летом. По словам шведского министра иностранных дел Анн Линде, население Швеции и Финляндии само должно решить, нужно ли им вступление в НАТО или нет.

По информации газеты Iltalehti, в Финляндии ведётся подготовка к подаче заявки на вступление в НАТО. Необходимые документы могут быть поданы страной уже в апреле.