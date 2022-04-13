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Автор Светлана Нерадовская

Швеция не будет проводить референдум относительно вступления в НАТО

Мир

Шведские власти дали понять, что не собираются устраивать референдум касательно вступления страны в НАТО.

Мнение шведских граждан по вопросу присоединения Швеции к альянсу часто публикуется в местных изданиях, напомнили в пресс-службе правительства. Например, по итогам опросов за март 46% шведских граждан одобрили членство страны в НАТО, в то время как 30% выступили против этой идеи.

Как напоминают "Известия", Швеция и Финляндия могут присоединиться к альянсу уже нынешним летом. По словам шведского министра иностранных дел Анн Линде, население Швеции и Финляндии само должно решить, нужно ли им вступление в НАТО или нет.

По информации газеты Iltalehti, в Финляндии ведётся подготовка к подаче заявки на вступление в НАТО. Необходимые документы могут быть поданы страной уже в апреле.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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