"Швеция и Финляндия сами решат вопросы": Глава МИД Швеции

Глава министерства иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что никто не может вмешиваться в решения Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.

«Недопустимо, чтобы Россия каким-то образом угрожала Швеции и Финляндии. Наши граждане должны сами принимать решения в сфере безопасности. Мир после 24 февраля отличается от того, что было до этой даты. Швеция и Финляндия сами решат вопросы относительно своего будущего», - приводит слова Линде EFE.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик заявил, что Швеции и Финляндии нельзя вступать в НАТО, так как их территории будут эксплуатировать для размещения оружия и России придется чем-то ответить.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.