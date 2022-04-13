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Автор Ольга Лебедева

Сирийские "Белые каски" будут обучать "ньюсмейкеров" на Украине

Мир

По данным канала RT, организация "Белые каски", получающая финансирование из США и Великобритании, будет сотрудничать "со своими украинскими коллегами". То есть, учить спецов из Незалежной выпускать такие фейки, которые могут показаться правдоподобными.

Сирийские "Белые каски" будут обучать "ньюсмейкеров" на Украине

Как рассказал и интервью изданию политолог Али Ризк, "Белые каски" уже подготовили для украинских ньюсмейкеров методички о том, как снимать 100-процентно выстреливающие ролики.

"Британские и другие европейские СМИ продолжают демонизировать Россию, подавая "Белые каски" и украинскую сторону как героев — разоблачителей. В том, как в целом освещаются события, меня поражает чёткое разделение на "хороших" и "плохих" и попытка создать впечатление, будто происходящее — это борьба между абсолютным добром и абсолютным злом.

Такая линия применяется и при освещении истории "Белых касок", и в целом в том, как Запад изображает сейчас украинский конфликт". — сказал Ризк.

По его словам, "Белые каски" будут помогать создавать инсценировки, фальшивые видеоролики или придумывать некие события, используя накопленный в Сирии опыт, ведь

"… в фальсификации фактов различия с точки зрения расположения или военной обстановки в целом не имеют большого значения, а при необходимой технике материал постановок может показаться более достоверным".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина
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