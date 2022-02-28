В Сирии обвиняют Украину в фальсификациях по примеру "Белых касок"

По словам советника президента Сирии Луны Шибль, украинские нацисты занимаются фальсификацией фактов и созданием постановочных видео по примеру "Белых касок". Помощник сирийского лидера назвала нацистов на Украине террористами.

"Стоит вспомнить войну в Ираке и обвинения в наличии оружия массового поражения. В этом вранье позже признался (экс-госсекретарь США) Колин Пауэлл, сказав, что сведения неверны. США и страны Запада использовали схожие сценарии в ряде других государств. И сегодня на Украине нацисты и фашисты создают постановочные сценарии и фальсифицируют факты — так же, как это делали члены террористической организации "Белые каски", — сказала Шибль в беседе с РИА Новости.

По словам советника сирийского лидера Башара Асада, террористы в Сирии и радикально настроенные националисты на Украине ведут себя абсолютно одинаково, используя идентичные методы.

"… в информационной пропаганде, лжи и лицемерии, методами и подельниками, которых они используют, а также тактикой, санкциями, демонизацией государства и его символов", — отметила Шибль.

Советник Башара Асада напомнила, что подобные схемы неоднократно использовали США, сея разруху в Ираке, Афганистане и других странах.

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