Участники "2+2" выступили с призывом об остановке боевых действий на Украине

Министры обороны и иностранных дел Индии и США выступили с совместным заявлением о прекращении боевых действий на Украине, которое было сделано по результатам встречи в формате "2+2", прошедшей в четвёртый раз в Вашингтоне 11 апреля.

"Министры рассмотрели взаимные усилия по реагированию на обострение гуманитарного кризиса на Украине и оценили его более широкие последствия. Они призвали к немедленному прекращению боевых действий. Министры однозначно осудили гибель мирных жителей", — сказано в заявлении, размещённом МИД Индии.

Главы ведомств добавили в своём обращении, что в основе современного мирового порядка должно быть соблюдение принципов мирового права, уважения суверенитета и территориальной целостности каждой страны мира, прописанные в Уставе ООН.

Участниками встречи "2+2" стали министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, госсекретарь США Энтони Блинкен, а также министры обороны этих стран — Раджнатх Сингх и Ллойд Остин.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.