Лавров: ещё одна цель спецоперации – положить конец доминированию США

Глобальная цель спецоперации РФ на Украине заключается в желании прекратить полное и безоговорочное доминирование США, когда они считают себя вправе диктовать всем и каждому свои правила. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров уточнил в беседе с РИА Новости, что задачей России при проведении спецоперации на Украине является не только её демилитаризация и денацификация. Также Россия хочет таким образом покончить с "безоглядным расширением и безоглядным курсом на полное доминирование США, и под ними остальных западных стран на международной арене".

Глава российского МИД отметил, что Вашингтон по какой-то причине считает нормальным грубо нарушать международное право и придумывать свои собственные правила, если ему это выгодно.

"Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю", — сказал Лавров журналистам РИА Новости.