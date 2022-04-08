Помощь друга: Словакия тайно поставила Украине ЗРК С-300

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что государство передало Украине зенитно-ракетный комплекс С-300.

"Это ответственное решение, которым Словацкая Республика, как страна, поддерживающая мир, свободу и защиту прав человека, оказывает помощь в виде чисто оборонительной системы Украине и ее ни в чем не повинным гражданам, и мы верим, что эта система будет помогите спасти как можно больше невинных украинцев от дальнейшей агрессии путинского режим", — цитирует политика местный телеканал Noviny.sk.

В то же время глава правительства подчеркнул, дарение ЗРК не означает, что Словакия стала частью вооруженного конфликта на Украине.

По информации издания, комплекс уже находится на территории украинского государства, его транспортировка происходила в строжайшей секретности.