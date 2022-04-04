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Автор Светлана Нерадовская

Депутату из Польши "массовая гибель" жителей Бучи показалась сомнительной

Мир

Польскому депутату, возглавляющему коалицию евроскептиков и националистов Конфедерация" Янушу Корвин-Микке "массовое убийство" жителей украинской Бучи показалось странным и полным нестыковок.

Депутату из Польши "массовая гибель" жителей Бучи показалась сомнительной

"Вы заметили, что дома почти нетронуты (Наверное, нет…)? А вы подумали, почему людей хоронят в братских могилах — а не хоронят их родственники (в Буче жило 36 тысяч человек.)? И почему родственники не убрали эти тела с улицы?" — написал Корвин-Микке в своём Twitter по поводу скандальной видеозаписи из Бучи.

Депутат польского сейма призвал всех "смотреть и думать", пошутив, что "это не больно".

Ранее премьер-министром Польши Матеушем Моравецким было предложено созвать международную комиссию, задачей которой станет расследование произошедшего в городе Буча на Украине.

Ранее в подачи украинских СМИ в Интернете было распространено видео, показывающее большое количество лежащих на земле погибших мирных жителей в городе Буча Киевской области. Пользователи Сети усомнились в подлинности съёмки, увидев в нём много нестыковок: отсутствие крови возле тел, движения рук и ног, которые совершали "убитые", воскрешение одного из "трупов" после того, как выполняющая съёмку машина проехала мимо.

В Минобороны опровергли заявления Киева о причастности российской армии к преступлениям, которые ей приписывают и которые она не совершала. В российском ведомстве назвали это видео очередной провокацией.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина
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