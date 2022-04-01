Евросоюз: контрсанкции России не имеют ясных критериев, меры нельзя оспорить

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что члены объединения сожалеют о введении контрансанкций со стороны Москвы. Также политик раскритиковал формулировку объявленных ограничительных мер.

"В отличие от российских контрсанкций, запретительные меры ЕС открыто опубликованы, основаны на ясных критериях и предусматривают легальные возможности их оспорить", — сказал Боррель.​​​​​

Ранее в МИД России опубликовали санкции против высшего руководства Евросоюза. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, таким образом Москва реагирует на жёсткие меры Запада по сдерживанию нашей страны.