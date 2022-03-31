МИД РФ: Россия запретила въезд руководителям Евросоюза

В МИД РФ сообщили, что Москва запрещает посещать нашу страну руководителям Европейского союза. Таким образом Россия реагирует на беспрецедентные ограничительные меры со стороны Запада, объяснили во внешнеполитическом ведомстве.

"Ограничения распространены на высшее руководство ЕС, в том числе на ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику", — написали на официальном сайте МИД РФ.

Вместе с этим в ведомстве напомнили, что западные лидеры ведут против России "гибридную войну". По словам представителей МИД, Европа и США намерены принудить Москву игнорировать необходимые интересы. Злоумышленники пытаются сдержать нашу страну, подчинить себе, заявили дипломаты.

Ранее политолог Евгений Сатановский призвал власти РФ достойно ответить на антироссийские санкции. Штатам и их партнёрам должно быть "так кисло, как только можно", подчеркнул специалист.