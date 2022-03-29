Французы раскритиковали Байдена за недипломатичные высказывания о Путине

Французы раскритиковали президента США Джо Байдена за резкие высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. В комментариях под материалом издания Le Figaro они выразили солидарность с главой Франции Эммануэлем Макроном, который посоветовал американскому коллеге воздержаться от подобных заявлений.

Жители Франции убеждены: гневные слова Байдена о Путине могут привести к эскалации ситуации на Украине. Вместе с тем комментаторы предположили, что глава Белого дома, скорее всего, заинтересован в затягивании украинского конфликта.

Они также поблагодарили Макрона за то, что он "не пошёл на поводу" у Байдена.

"Байден — это катастрофа. Его выпад опасен и бесполезен", — написал читатель Le Figaro.

Кроме того, подписчики издания подчеркнули: критикуя действия Путина, Байден только ухудшает положение дел на международной арене. Они порекомендовали президенту США встретиться со своим российским коллегой и обменяться мнениями.

Один из читателей добавил, что Байден вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским способен втянуть Францию в "ядерный конфликт". По его мнению, Макрону не стоит "слепо солидаризироваться" с этими политиками.

Ранее Байден назвал Путина "военным преступником" и "мясником", а также призвал к свержению власти в РФ.