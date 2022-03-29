Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами

Немецкий политик Николаус Крамер, представитель "Альтернативы для Германии" от Мекленбург-Померании, раскритиковал посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Он заявил, что Мельник явно не знает тонкостей дипломатии и только раздражает глупыми речами.

"Очевидно, что Мельник не очень хорошо ладит с верховенством права. Это неудивительно. Он публично защищает правоэкстремистский батальон "Азов"*, ответственный за военные преступления. Я советую ему защищать свою страну с оружием в руках, а не раздражать глупыми речами из своего берлинского офиса. Так он даже сможет принести пользу, поскольку дипломатия, очевидно, не его конёк", — цитирует Крамера Nordkurier .

Такая реакция Крамера вполне объяснима: незадолго до этого посол в своем аккаунте в Twitter обрушился на "АдГ", социал-демократов и левых с обвинительными речами, мол, как те посмели не передать на помощь Украине деньги из фонда по защите климата, который на стадии ликвидации.

* запрещённый в России националистический батальон