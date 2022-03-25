Своей оговоркой Байден "отправил" войска США на Украину

Произнося речь перед американскими военнослужащими, которые должны отправиться в Польшу, на военную базу в Жешуве, лидер США Джо Байден объявил, что скоро солдаты смогут сами увидеть, как обстоят дела на Украине.

"Вы всё увидите своими глазами, когда доберётесь туда", — заявил Байден американским пехотинцам после того, как порассуждал о том, какие хорошие люди украинцы. Однако по какой причине американцы должны оказаться на Украине, глава США говорить не стал.

Неоднозначность фразы Байдена не укрылась от внимания украинских и американских пользователей, которые принялись спорить, просто оговорился ли Байден, или этими вскользь обронёнными словами он случайно выдал планы Белого дома по отправке военных США в зону украинского конфликта.

В Вашингтоне уже говорили, что ни о какой отправке американских солдат на Украину речи не идёт. В частности, об этом упоминал помощник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан, который тем не менее отметил, что США намерены отстаивать "каждый дюйм присутствия НАТО".

Что касается оговорок Байдена, то он их делает довольно часто, путая понятия, имена и географические названия.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.