Власти Украины потребовали от американских партнёров ежедневно поставлять в страну по 500 зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает CNN.
По информации телеканала, Киев обновил свой "обширный список желаний", включив в него на сотни больше зенитных и противотанковых ракет, чем запрашивалось ранее. В статье сказано, что украинские власти боятся столкнуться с нехваткой оружия на фоне продолжающейся спецоперации РФ.
"Требование Киева поставлять по 500 зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin вызвало некоторый протест со стороны США и НАТО, ведь Украина уже получает большое количество военной помощи", — отмечает CNN.
Кроме того, авторы материала указали, что Киев также просит передать украинским военным зенитные системы С-300, реактивные самолёты и ударные вертолёты.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что НАТО должен отдать его стране каждый сотый танк и самолёт альянса.
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