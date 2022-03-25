CNN: Киев просит США каждый день поставлять по 500 ЗРК Stinger и ПТРК Javelin

Власти Украины потребовали от американских партнёров ежедневно поставлять в страну по 500 зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, Киев обновил свой "обширный список желаний", включив в него на сотни больше зенитных и противотанковых ракет, чем запрашивалось ранее. В статье сказано, что украинские власти боятся столкнуться с нехваткой оружия на фоне продолжающейся спецоперации РФ.

"Требование Киева поставлять по 500 зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin вызвало некоторый протест со стороны США и НАТО, ведь Украина уже получает большое количество военной помощи", — отмечает CNN.

Кроме того, авторы материала указали, что Киев также просит передать украинским военным зенитные системы С-300, реактивные самолёты и ударные вертолёты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что НАТО должен отдать его стране каждый сотый танк и самолёт альянса.