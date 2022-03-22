WSJ: США поставляют Киеву системы ПВО, ранее купленные у Советского Союза

США поставляют Украине системы ПВО советского производства, тайно приобретенные несколько десятилетий назад, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

"Мы продолжаем работать с нашими ключевыми союзниками и партнерами над ежедневным увеличением помощи Украине, включая системы ПВО советского или российского производства и боеприпасы, необходимые для их использования", — цитирует издания слова своего источника.

В поставки входят единицы ракетного комплекса "земля-воздух" Osa (SA-8, по классификации НАТО), который был принят на вооружение СССР в начале 1970-х годов. Однако, по имеющимся данным, среди средств ПВО, отправленных на Украину, есть ещё и комплекс С-300, закупленный в Белоруссии в 1994 году.

"Оборудование несколько десятилетий назад было приобретено Вашингтоном с целью изучения технологии, используемой в Советском Союзе, — сообщает СМИ. — Тогда это стоило около $100 млн".

К слову, как ранее рассказывала Pravda. Ru, Штаты и сейчас не прочь купить где-нибудь "подешёвке" советские С-300, чтобы отправлять их Киеву.