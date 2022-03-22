Крым и Донбасс ждут признания Киевом

Жители Крыма, а также те, кто проживает в ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения специальной операции на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя полномочного представителя президента России в Южном ФО Кирилла Степанова.

"По завершении специальной операции, которую Российская Федерация вынуждена проводить на территории Украины, крымчане ожидают своего признания со стороны Киева. И такой же путь развития ждут народные республики Донбасса и Луганска", — сказал полпред.

По его словам, "общий ход событий, разворачивающихся в соседней стране, позволял с высокой долей вероятности предполагать, что все закончится именно так".

Степанова предположил, что это станет отправной точной "для возобновления экономических отношений по всему спектру отраслей".

Тем временем, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с президентом России такие вопросы, которые затрагивают темы Крыма и Донбасса. При этом он выразил уверенность, что решения не удастся достичь на первой встрече. По словам украинского лидера, вопрос о достижении компромиссов между РФ и Киевом будут решать украинцы в ходе общенационального референдума.