EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Названы критерии набора иностранных боевиков для Украины
Американский космический фонд "отменил" Юрия Гагарина
Зачем британскому правительству понадобились российские соцсети
Украина и Россия близки к соглашению по "критическим" вопросам – Турция
Зеленский назвал компромисс, на который он не пойдет ради мира
Чулпан Хаматова призналась, что боится возвращаться в Россию
Минобороны РФ: ВС завершают разгром украинского нацбатальона "Донбасс"
Автор Екатерина Широкова

США пригрозили расширить санкции против России

Мир

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США готовы расширить список санкций против России из-за ситуации на Украине.

Как заявил помощник президента, перечень ограничений может затронуть экономический сектор.

"Мы можем расширить наши санкции, принять (дополнительные) меры, расширить санкции, которые мы уже применили, добавив больше фигурантов. Применить их в отношении большего числа секторов", — заявил Сингх в эфире CBS.

Как подчеркнул Сингх, это может затронуть часть банков, которые остались вне санкций, а также топлевный сектор.

"В основном это касается нефти и газа, но также есть и другие секторы. Я не хотел бы конкретизировать, но полагаю, президент Путин знает, о чём идёт речь", — резюмировал Сингх.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Герман Клименко о технологических санкциях: «Мы станем третьесортной страной»
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
сша россия
Популярное
Мир. Новости мира
У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене

Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.

У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене
Турция может передать Украине российские С-400
Мир. Новости мира
Турция может передать Украине российские С-400
Мир. Новости мира
NYT: Байден вынужден принимать "мучительные" решения по Украине
Политика. Новости и аналитика
Путин восстановит Украину на деньги местных олигархов
Любовь Степушова Глупые правители Европы доведут свои страны до банкротства Любовь Степушова Ирина Шлионская Японские риэлторы ищут одиноких покойников Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова
Политика. Новости и аналитика
"Не слушали Жириновского? А зря": Монтян напомнила пророчество лидера ЛДПР
Мир. Новости мира
В Германии призвали бороться с Путиным с помощью мяса
Офицер армии США восхищён мощью и точностью "умного" русского снаряда
Наука и техника
Офицер армии США восхищён мощью и точностью "умного" русского снаряда
Популярное
Мир. Новости мира
У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене

Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.

У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене
Турция может передать Украине российские С-400
Мир. Новости мира
Турция может передать Украине российские С-400
Мир. Новости мира
NYT: Байден вынужден принимать "мучительные" решения по Украине
Политика. Новости и аналитика
Путин восстановит Украину на деньги местных олигархов
Любовь Степушова Глупые правители Европы доведут свои страны до банкротства Любовь Степушова Ирина Шлионская Японские риэлторы ищут одиноких покойников Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова
Политика. Новости и аналитика
"Не слушали Жириновского? А зря": Монтян напомнила пророчество лидера ЛДПР
Мир. Новости мира
В Германии призвали бороться с Путиным с помощью мяса
Офицер армии США восхищён мощью и точностью "умного" русского снаряда
Наука и техника
Офицер армии США восхищён мощью и точностью "умного" русского снаряда
Последние материалы
США пригрозили расширить санкции против России
Названы критерии набора иностранных боевиков для Украины
Американский космический фонд "отменил" Юрия Гагарина
Зачем британскому правительству понадобились российские соцсети
Украина и Россия близки к соглашению по "критическим" вопросам – Турция
Зеленский назвал компромисс, на который он не пойдет ради мира
Чулпан Хаматова призналась, что боится возвращаться в Россию
Минобороны РФ: ВС завершают разгром украинского нацбатальона "Донбасс"
Глупые правители Европы доведут свои страны до банкротства
Зеленский ожидает Третьей мировой войны в случае неудачных переговоров с Путиным
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников