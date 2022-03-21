США пригрозили расширить санкции против России

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США готовы расширить список санкций против России из-за ситуации на Украине.

Как заявил помощник президента, перечень ограничений может затронуть экономический сектор.

"Мы можем расширить наши санкции, принять (дополнительные) меры, расширить санкции, которые мы уже применили, добавив больше фигурантов. Применить их в отношении большего числа секторов", — заявил Сингх в эфире CBS.

Как подчеркнул Сингх, это может затронуть часть банков, которые остались вне санкций, а также топлевный сектор.

"В основном это касается нефти и газа, но также есть и другие секторы. Я не хотел бы конкретизировать, но полагаю, президент Путин знает, о чём идёт речь", — резюмировал Сингх.

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