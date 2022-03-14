Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в запасе у ЕС имеются дополнительные санкции в отношении РФ. Он призвал усилить давление на Москву.
По словам политика, ранее ЕС ввёл ограничения против России, которые были подготовлены с минимальным ущербом для европейских государств.
"Мы должны продолжать давление для изменения баланса сил, и у нас в запасе есть и другие санкции", — отметил Мишель в интервью изданию la Repubblica.
Он также добавил, что в связи с проведением спецоперации РФ на Украине стал наблюдать "изменение образа мышления" в ЕС. Как отметил политик, в дальнейшем энергетику и оборонную сферу необходимо развивать "в духе европейского суверенитета".
24 февраля глава РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он объявил, что Вооружённые силы страны начинают специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.