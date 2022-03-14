В запасе у ЕС имеются дополнительные санкции против РФ, заявил глава Евросовета

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в запасе у ЕС имеются дополнительные санкции в отношении РФ. Он призвал усилить давление на Москву.

По словам политика, ранее ЕС ввёл ограничения против России, которые были подготовлены с минимальным ущербом для европейских государств.

"Мы должны продолжать давление для изменения баланса сил, и у нас в запасе есть и другие санкции", — отметил Мишель в интервью изданию la Repubblica.

Он также добавил, что в связи с проведением спецоперации РФ на Украине стал наблюдать "изменение образа мышления" в ЕС. Как отметил политик, в дальнейшем энергетику и оборонную сферу необходимо развивать "в духе европейского суверенитета".

24 февраля глава РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он объявил, что Вооружённые силы страны начинают специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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