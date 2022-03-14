Минобороны РФ заявило об уничтожении авиацией склада с боеприпасами ВСУ

Склад с боеприпасами украинских военных уничтожен в результате удара, нанесённого российской авиацией. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением… По результатам объективного контроля цель была уничтожена", — говорится в сообщении российского военного ведомства в Telegram.

Сообщается, что выполнив боевое задание, штурмовики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Согласно сведениям Минобороны, накануне, 13 марта, российские военные сбили в воздухе один самолёт Су-24 ВСУ в окрестностях населённого пункта Новый Быков, а также 11 беспилотников, из них — два "Байрактара".

Всего в рамках проводимой РФ специальной военной операции уничтожено 100 украинских самолётов, 139 беспилотников, а также более 1230 танков и других боевых бронированных машин, 122 РСЗО, 452 артиллерийских орудия и миномёта, 1013 единиц спецавтотехники.

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