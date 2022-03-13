Видео, изображающее уничтожение украинского военного объекта российской армией, на Украине представили как успешную деятельность ВСУ.
12 марта Минобороны РФ опубликовало ролик, на которых видно попадание снаряда в украинский склад боеприпасов.
Спустя несколько часов это же самое видео было опубликовано одним из украинских Telegram-каналов, но назывался он совершенно иначе, и был представлен как удар по ВС России.
7 марта был раскрыт похожий фейк о якобы российской военной технике, которая по легенде была уничтожена украинцами. Однако пользователи сети указали, что разбитая техника, которую украинский военный в ролике пытался выдать за российский БТР, на самом деле вообще не стоит на вооружении в армии РФ, а в кадре был показан украинский бронетранспортёр БТР-70М.
Это всего лишь один из примеров многочисленных фейков, которые появляются в последнее время с соцсетях в связи со спецоперацией России на Украине. Так, по сообщению "Известий", на момент 3 марта было известно о 1,5 миллионах фальшивых публикаций. Уточняется, что большая часть фейков принадлежит 72-му центру информационно-психологических спецопераций Украины.
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