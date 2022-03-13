Быстро сориентировались: на Украине видео Минобороны РФ выдали за своё

Видео, изображающее уничтожение украинского военного объекта российской армией, на Украине представили как успешную деятельность ВСУ.

12 марта Минобороны РФ опубликовало ролик, на которых видно попадание снаряда в украинский склад боеприпасов.

Спустя несколько часов это же самое видео было опубликовано одним из украинских Telegram-каналов, но назывался он совершенно иначе, и был представлен как удар по ВС России.

7 марта был раскрыт похожий фейк о якобы российской военной технике, которая по легенде была уничтожена украинцами. Однако пользователи сети указали, что разбитая техника, которую украинский военный в ролике пытался выдать за российский БТР, на самом деле вообще не стоит на вооружении в армии РФ, а в кадре был показан украинский бронетранспортёр БТР-70М.

Это всего лишь один из примеров многочисленных фейков, которые появляются в последнее время с соцсетях в связи со спецоперацией России на Украине. Так, по сообщению "Известий", на момент 3 марта было известно о 1,5 миллионах фальшивых публикаций. Уточняется, что большая часть фейков принадлежит 72-му центру информационно-психологических спецопераций Украины.

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