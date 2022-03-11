Украинские националисты взорвали корпус физико-технического института в Харькове

Украинские националисты осуществили подрыв одного из корпусов Физико-технического института в Харькове, чтобы скрыть информацию о проводившихся там исследованиях, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института", — отметил он.

По данным Минобороны РФ, под завалами могут находиться около 50 сотрудников вуза.

По словам анонимного источника в одном из российских ведомств, данный научно-исследовательский центр мог иметь главную роль в создании Украиной ядерного оружия, сообщил ранее РИА Новости.

Ранее оборонное ведомство РФ предупреждало о том, что украинские националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, расположенной в стенах харьковского института.

На прошлой неделе украинские диверсанты напали на подразделение Росгвардии, которое охраняло Запорожскую АЭС.

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