Материалы YouTube-канала "вДудь" признали экстремистскими в Белоруссии

Белорусский суд признал ряд роликов на YouTube-канале "вДудь" экстремистскими материалами. Об этом сообщает ГУБОПиК МВД Белоруссии.

"Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция ютуб-канала "вДудь" в виде роликов "Комиссаренко…", "Как жить…" и "…главное медиа" признана экстремистскими материалами", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В МВД республики напомнили о преследовании по закону тех, кто хранит экстремистские материалы или подписан на признанные экстремистскими telegram-каналы и чаты.

YouTube -канал "вДудь" — авторское интернет-шоу российского журналиста Юрия Дудя. В РФ в отношении него в апреле прошлого года завели административное дело о пропаганде наркотиков в двух размещённых в YouTube интервью — с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Согласно сведениям ТАСС, в октябре 2021 года Зюзинский суд Москвы оштрафовал Дудя на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотических средств. Журналист обжаловал этот штраф.

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