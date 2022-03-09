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Автор Игорь Рябов

В Китае объяснили отказ США от импорта российской нефти

Мир

Читатели китайского издания "Гуаньча" обсудили решение США о прекращении импорта нефти и газа из России.
Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что Вашингтон разработал специальный план по отказу Евросоюза от закупки российских энергоресурсов.

В Китае объяснили отказ США от импорта российской нефти

По словам одного из комментаторов, США хотят запретить Европе покупать российские нефть и газ, чтобы продавать Брюсселю свои энергоресурсы по более высокой стоимости.

"США подожгли пороховую бочку Украины, чтобы высосать кровь из всей Европы", — отметил другой пользователь.

Если США и Европа откажутся от российских энергоносителей, то мировые цены на нефть подскочат до трёх тысяч долларов за баррель, что окажется выгодным для Вашингтона, который планирует поставки своего "чёрного золота" в ЕС, написал читатель "Гуаньча".

США запретили импорт нефти из РФ, но не перепродажу, напомнил юзер.

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President Biden Announces Actions to Continue to Hold Russia Accountable
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ сша нефть украина
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