Украина работает над тем, чтобы втянуть Молдавию в конфликт с Россией

Отчаявшись получить реальную военную помощь от западных союзников, киевские власти, похоже, вознамерились расширить зону конфликта посредством втягивания в него соседних стран.

Наиболее перспективной им, по-видимому, представляется Молдавия. Ничем иным нельзя объяснить периодически вбрасываемые Украиной фейки. Так, например, недавно в ВСУ заявили, что "Калибры", разбомбившие аэродром Виннице, были запущены из Приднестровья.

Минобороны Украины нехотя опровергло эту информацию только после того, как власти и в Кишиневе, и в Тирасполе назвали ее фейком.

После того, как "не прокатило", нардеп Алексей Гончаренко "подпустил паники" в молдавское общество, заявив о введении в стране военного положения. Кишинёву пришлось опровергать и этот фейк.

Напомним, что ситуация с Приднестровьем и без украинских "придумок" непростая. Президент Санду уже устала убеждать своих сограждан, что Тирасполь не замышляет никаких козней и угрозы не несёт. Зато старания украинских властей — закрытие пунктов пропуска в ПМР, взрыв моста через Кучурган, обстрелы автобусов в Затоке — падают на благодатную почву.

"В условиях, когда Украина исчерпала свои возможности убедить Запад в ещё более жёсткой позиции в отношении Кремля, именно Киев и отдельные украинские силы упорно пытаются втянуть нашу страну в российско-украинский конфликт и, тем самым, расширить его контекст, а также дать повод для продления санкционной политики в отношении Москвы", — говорит молдавский политолог Сергей Чебан.

То, что Молдавия не чувствует себя в безопасности, признал уже и глава её Минобороны Ник Попеску.

А тут ещё и толпы неуправляемых беженцев, которых молдаване уже сравнивают с оккупантами.

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