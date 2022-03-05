ЕП: ситуация на Украине — "величайшая угроза" Европе со времён Второй мировой

Румынский европарламентарий Кармен Аврам заявила, что спецоперация на Украине стала "величайшей угрозой" для Европы со времён Второй мировой войны. Депутат подчеркнула, что власти США искусственно "нагнетают ситуацию" вокруг происходящего.

Аврам подчеркнула, что речь идёт об угрозе европейским границам.

"Сейчас восточноевропейские государства — члены ЕС начинают ощущать, что живут под нависшей тенью угрозы у собственных границ", — цитирует доклад политика RT.

Кроме того, европарламентарий поинтересовалась у ЕК, какие меры поддержки они намерены ввести для стран, которые принимают у себя украинских беженцев.

Как подчеркнул старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, мало кто из представителей власти сейчас может "трезво мыслить" и оценивать сложившуюся ситуацию.

"Пропаганда, которую мы сегодня наблюдаем в Европе и которую генерируют США, носит характер искусственного нагнетания напряжённости и искусственно фокусирует внимание на России, которой, собственно, и приписывают роль источника нагнетания напряжённости", — пояснил Оленченко в беседе с изданием.

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