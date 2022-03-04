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Автор Валентина Севрюгина

На Украине заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Россией

Мир

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона готова к переговорам с Россией в любое время, сообщает РИА Новости.

"Для того, чтобы не убивали людей, мы готовы ехать в любое время и работать дальше", — заявил Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины также подчеркнул, что одна из опций предстоящих переговоров — обмен пленными.

В четверг, 3 марта, прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал, что минобороны России и Украины пришли к договору о формате гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц.

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Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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