МАГАТЭ: системы безопасности шести реакторов на Запорожской АЭС не пострадали

Системы безопасности шести реакторов на Запорожской АЭС не пострадали. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, выброса радиации в результате ЧП на станции не зафиксировали, передаёт РИА Новости.

"Важно, что системы мониторинга радиационной обстановки полностью функционируют. Выброса радиоактивного материала не было", — подчеркнул Гросси.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим предпринял попытку провокации на территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Ночью 4 марта украинские диверсанты открыли огонь из стрелкового оружия по росгвардейцам, которые патрулировали местность. Затем сотрудники Росгвардии ответным огнём подавили точки диверсионной группы. По информации Министерства обороны, украинские военные, покидая здание, устроили пожар.

К этому часу пожарные ликвидировали возгорание, станция работает в штатном режиме.

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