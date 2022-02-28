Выяснилось, что французское СМИ публикует фейки о действиях РФ в Донбассе

Выяснилось, что опубликованная 27 февраля французским каналом FR News Now видеозапись с девочкой, замахивающейся на военного — откровенный фейк, причём далеко не новый.

Соответствующий ролик был размещён в Twitter французского издания под следующей подписью: "Возвращайся в свою страну: отважная маленькая девочка противостоит вторжению армии [президента России Владимира] Путина".

Как выяснили "Известия", на самом деле этой записи как минимум 10 лет, она датируется 2012 годом, и на видео показан отнюдь не Донбасс, а израильско-палестинский конфликт. Юная героиня видео говорит на арабском, на фоне пустынного пейзажа, который нисколько не похож на украинский. Позже, в 2018 году, эта же девочка-палестинка, только уже подросшая, сама рассказала о событиях того времени на канале FRANCE 24.

Это далеко не единственный фейк в зарубежной прессе, который оказался разоблачённым. 25 февраля детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) было размещено видео, которое пытались выдать за "бомбёжки Киева". Однако комментаторы указали, что на кадрах представлен Донбасс, а здания на нём разрушены обстрелами ВСУ, в то время как сами фото взяты из Википедии.

То же самое можно сказать о гуляющих по Сети кадрах, на которых родители с детьми укрываются от воздушных атак в метро. Подписи к ним гласят, что люди спасаются якобы от российских самолётов, хотя на самом деле они стараются защититься в убежищах от атак украинской авиации и ПВО.

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