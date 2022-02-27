В Минобороны РФ заявили о блокировке Бердянска и Херсона

Украинские города Бердянск и Херсон полностью блокированы российскими военными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки Вооруженными Силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск", — заявил представитель министерства.

По словам Конашенкова, российские военные взяли под контроль аэродром Чернобаевка под Херсоном и город Геничевск.

Представитель Минобороны сообщил также о продвижении вглубь Украины сил ДНР и ЛНР. Конашенков уточнил, что с начала наступательной операции войска ЛНР продвинулись вглубь украинской территории на 52 километра.

"В течение прошедших суток группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское", — заявил представитель российского военного ведомства.

По его словам, бойцы ДНР продвинулась вглубь Украины на 12 километров, взяв под контроль населённые пункты Павлополь и Пищевик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен