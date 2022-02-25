Премьер-министр Борис Джонсон пообещал поддержку Великобритании украинскому правительству, если оно вдруг “окажется в изгнании”, добавив, что он лично сказал президенту Владимиру Зеленскому, что ему и его кабинету, возможно, придется найти “безопасное место”, чтобы «укрыться на время нападения России» на его страну.
Джонсон рассказал прессе, что он говорил с Зеленским в четверг:
“Мы окажем всю возможную поддержку – материально – техническую или иную-как Британия всегда делала с правительствами в изгнании”, - сказал он.
Британский премьер пообещал, что Великобритания поддержит Украину “экономически, дипломатически, политически и, да, в военном отношении”.
Среди усилий Джонсона по сдерживанию военных действий России-работа с союзниками по НАТО по блокированию доступа к платежной системе SWIFT, которая соединяет многочисленные финансовые учреждения по всему миру.
“Ничего не исключено”, - сказал он.
Однако, судя по заявлению, сделанному украинским президентом Владимиром Зеленским, в красивые обещания Джонсона он лично не верит абсолютно:
Зеленский: Запад испугался и кинул Украину. Мы готовы к переговорам с Россией
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