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Автор Ольга Лебедева

В Болгарии Байдена представили как президента России

Мир

Американский президент Джо Байден неожиданно для себя самого "переехал". Видимо так считают монтажёры сюжетов болгарского ТК NOVA, которые в одном из материалов назвали его "президент на Русия", что в переводе означает "президент России".

скрин видео
скрин видео с tv.nova.cz

Сюжет об украинском кризисе вышел в эфир в воскресенье, после чего сразу был размещён на сайте канала. Но, видимо, в самой Болгарии никто ляпа журналистов не заметил, ибо на момент публикации этого материала ошибка всё ещё не была исправлена.

Впрочем, может быть, "неточность" никого в Болгарии не смутила. Или для неё есть какая-то причина…

Что же касается самого Байдена и его окружения, то они, видимо, привыкли к тому, что глава Белого дома попадает в нелепые ситуации, и перестали обращать на это внимание.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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