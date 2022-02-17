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Автор Елена Федорова

Лукашенко пригрозил Западу размещением сверхъядерного оружия

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил, что на территории Белоруссии разместят сверхъядерное оружие, если от Запада будет исходить угроза.

Лукашенко пригрозил Западу размещением сверхъядерного оружия

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и ещё сверхъядерное, перспективное, для того, чтобы защитить свою территорию", — передаёт БЕЛТА слова Лукашенко.

Однако, если Белоруссии ничего не будет угрожать, ядерное оружие "100 лет не нужно" на белорусской земле, добавил он.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Запад планирует направить на восток дополнительные силы НАТО, игнорируя требования Москвы по гарантиям безопасности. Автор статьи Дэвид Эйверри пишет, что подобные действия могут вызвать гнев у российского лидера Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Россия уже направляла Соединённым Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах. Кроме того, предлагается отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

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Темы белоруссия александр лукашенко
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