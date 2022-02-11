Столтенберг: НАТО усилит присутствие на востоке из-за конфликта вокруг Украины

НАТО усилит военное присутствие на востоке из-за напряжённой ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил на пресс-конференции, которая проходила на военной базе Михаила Когэлничану в Румынии, что главы Министерств обороны стран, входящих в состав НАТО, планируют уже на следующей неделе обсудить наращивание альянса в восточном направлении, передаёт РИА Новости.

"Рассчитываем возможность усиления этого флага нашего альянса на более долгосрочной основе. Это включает размещение боевых групп в Румынии и других странах, расположенных рядом с Чёрным морем. Окончательное решение, как я ожидаю, будет принято весной 2022 года", — пояснил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг призвал руководителей стран НАТО поддержать Киев в случае угрозы со стороны РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий уже неоднократно подчёркивал, что Россия передвигает войска исключительно по своей территории и не собирается нападать на Украину.

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