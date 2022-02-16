Государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил новые сроки "вторжения" России на Украину. По его словам, нападение должно произойти уже в течение текущей недели.
Ранее журналисты американского издания Politico сообщили, что в среду, 16 февраля, начнётся российско-украинская война. Однако в интервью французскому телеканалу Блинкен назвал другие, на этот раз уже менее точные, сроки "нападения" РФ.
"Акт агрессии вполне может начаться на этой неделе, если посмотреть на то, что происходит с развёртыванием российских сил в районах возле Украины", — цитирует политика пресс-служба Госдепа США.
Он добавил, что Кремль якобы продолжает "идти на эскалацию" конфликта вокруг Украины. По его словам, на границе появляется всё больше военной техники и подразделений РФ. Как отметил Блинкен, Запад всеми силами пытается уговорить Россию урегулировать ситуацию дипломатическим путём.
Вместе с тем в Кремле неоднократно подчёркивали, что РФ не собирается нападать на Украину, а лишь передвигает войска в рамках собственной территории.
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