В США назвали новые, на этот раз менее точные, сроки "вторжения" РФ на Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил новые сроки "вторжения" России на Украину. По его словам, нападение должно произойти уже в течение текущей недели.

Ранее журналисты американского издания Politico сообщили, что в среду, 16 февраля, начнётся российско-украинская война. Однако в интервью французскому телеканалу Блинкен назвал другие, на этот раз уже менее точные, сроки "нападения" РФ.

"Акт агрессии вполне может начаться на этой неделе, если посмотреть на то, что происходит с развёртыванием российских сил в районах возле Украины", — цитирует политика пресс-служба Госдепа США.

Он добавил, что Кремль якобы продолжает "идти на эскалацию" конфликта вокруг Украины. По его словам, на границе появляется всё больше военной техники и подразделений РФ. Как отметил Блинкен, Запад всеми силами пытается уговорить Россию урегулировать ситуацию дипломатическим путём.

Вместе с тем в Кремле неоднократно подчёркивали, что РФ не собирается нападать на Украину, а лишь передвигает войска в рамках собственной территории.

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