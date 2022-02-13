Пентагон не подтвердил дату вторжения РФ на Украину

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что не может подтвердить сообщения СМИ о том, что Россия планирует вторгнуться на Украину 16 февраля, сообщает Fox News.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что не может точно назвать день, когда Россия нападёт на Украину, однако это может произойти в любой день.

"Это включает следующую неделю, до конца Олимпиады. Конечно, это может случиться после Олимпиады. Или, такое все еще возможно, Россия может избрать путь дипломатии", — сказал Салливан в беседе с журналистом телекомпании CNN.

Ранее президент США Джо Байден заявил своим коллегам по НАТО о том, что Россия нападёт на Украину уже 16 февраля. Об этом подтвердили Politico три независимых источника в Вашингтоне, Лондоне и Киеве. При этом американский источник сослался на "точные" данные разведки.

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