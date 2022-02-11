Байден отдаст деньги Афганистана семьям жертв терактов 11 сентября

Американский лидер Джозеф Байден решил оставить во власти Вашингтона семь миллиардов долларов, которые хранились в Центральном банке Афганистана. Таким образом политики хотят решить проблемы, связанные с окончанием войны в республике.

Как написали на официальном сайте Белого дома, Байден планирует одну половину средств направить родственникам жертв террористических атак, которые произошли в 2001 году, а вторую — потратить на гуманитарную поддержку Афганистана.

"Многие жертвы терроризма в США, включая родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, предъявили иски к талибам* и добиваются выплат из активов ЦБ Афганистана в федеральном суде", — сообщили представители Белого дома.

Ранее боевики экстремистского движения "Талибан"* захватили власть в Афганистане. Столица республики пала 15 августа 2021 года.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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