Экс-советник Ашрафа Гани назвал главную ошибку своего босса

Экс-советник сбежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани считает самой большой политической ошибкой афганского правительства, его неспособность понять: США планируют уйти и уйдут, несмотря ни на что.

Как сказал Хамдулла Мохиб в интервью телеканалу CBS "Лицом к нации",

"Мы должны были понять, что Соединенные Штаты приняли свое решение и уйдут при любых обстоятельствах. Вероятно, это одна из причин, по которой мы не смогли сдержать талибов*".

Однако на вопрос, действительно ли свергнутое афганское правительство верило, что США остались бы в стране дольше, если бы ситуация на местах была другой, Мохиб ответил "нет”.

Тем не менее, он обвинил США и других партнеров по коалиции в том, что они не прилагают больше усилий и ресурсов для поддержания "демократического Афганистана”.

"Я чувствовал, что наши партнеры, включая США, верили в демократический Афганистан, место, где мы собирались сохранить достижения последних 20 лет. Я думал, что эти достижения что-то значат”, — добавил экс-советник президента по нацбезопасности.

Напомним, Кабул почти мгновенно пал под натиском талибов*, как только военные США поспешно покинули его.

*запрещённая в РФ организация

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