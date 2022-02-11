Разведслужбы США: РФ, кажется, даёт деньги на усиление социального раскола у нас

Разведывательные службы США заявили об обнаруженных свидетельствах "косвенной и пассивной" поддержки российским правительством западных неофашистских группировок.

Об этом со ссылкой на некий доклад ФБР, полученный изданием, сообщает Yahoo News.

В документе, как утверждает СМИ, говорится о том, что власти России "косвенно поддерживают" неофашистские группы, действующие в США и странах Европы, предоставляя финансовую помощь "белым националистическим группам", чтобы "усилить и углубить социальный раскол на Западе”.

"Поддержка западных неофашистов, идущая из России, представляет потенциальную угрозу безопасности Запада, поощряя и позволяя совершать нападения на этнические меньшинства и правительственные учреждения”, — говорится в докладе, озаглавленном "Поддержка Российской Федерацией насильственных экстремистов на расовой и этнической почве” (цитата Yahoo News).

При этом, как отмечает издание, "в докладе, который был подготовлен Канцелярией директора национальной разведки при участии ЦРУ и ФБР, также говорится, что правительству США не хватает прямых доказательств для предъявления обвинения".

"Однако операции онлайн-влияния, поддерживаемые российским государством, усиливают политические разногласия, которые способствуют радикализации и вербовке во всем мире белых националистических групп", — говорится в докладе.

К слову, опасения Штатов по поводу растущих связей между отечественными ультраправыми экстремистами и их идеологическими союзниками в Восточной Европе не ограничиваются Россией. В течение многих лет США пытались выявить связи между сторонниками превосходства белых в Соединенных Штатах и иностранными группами.

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