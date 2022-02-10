Ветераны нацбезопасности и разведки США выразили озабоченность по поводу стратегии президента Джо Байдена в отношениях с Россией, заявив, что регулярные целевые утечки информации в СМИ о прогнозируемом вторжении на Украину могут в долгосрочной перспективе подорвать доверие к Вашингтону как со стороны общественности, так и союзников США.
"Я обеспокоен долгосрочным доверием нашей разведки ко всем этим избранным рассекречиваниям”, -заявил бывший сотрудник ЦРУ, "имеющий опыт работы в России", в интервью Politico.
Напомним, одна из последних "утечек от инсайдеров” содержала "информацию" о том, что Россия спланировала операцию "под чужим флагом”, намереваясь запустить мощную волну в информационном поле.
Гэвин Уайлд, бывший сотрудник разведки США, утверждает, что чем больше разведданных публикует Белый дом, тем больше вероятность того, что "оперативники Кремля смогут отследить источники и методы, используемые для их получения, что ставит под угрозу американские активы, в том числе человеческие":
"Сколько, черт возьми, раз их нужно предупреждать, что что-то может быть неминуемо? — спросил бывший разведчик. — В следующий раз мы не будем знать, каковы планы, потому что русские не будут использовать те каналы, по которым, как они знают, мы собираем данные”.
Politico напомнило чиновникам, что обнародование разведданных имеет прецеденты, когда власти США "садились в лужу".
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