Ветераны разведки США беспокоятся о репутации Байдена

Ветераны нацбезопасности и разведки США выразили озабоченность по поводу стратегии президента Джо Байдена в отношениях с Россией, заявив, что регулярные целевые утечки информации в СМИ о прогнозируемом вторжении на Украину могут в долгосрочной перспективе подорвать доверие к Вашингтону как со стороны общественности, так и союзников США.

"Я обеспокоен долгосрочным доверием нашей разведки ко всем этим избранным рассекречиваниям”, -заявил бывший сотрудник ЦРУ, "имеющий опыт работы в России", в интервью Politico.

Напомним, одна из последних "утечек от инсайдеров” содержала "информацию" о том, что Россия спланировала операцию "под чужим флагом”, намереваясь запустить мощную волну в информационном поле.

Гэвин Уайлд, бывший сотрудник разведки США, утверждает, что чем больше разведданных публикует Белый дом, тем больше вероятность того, что "оперативники Кремля смогут отследить источники и методы, используемые для их получения, что ставит под угрозу американские активы, в том числе человеческие":

"Сколько, черт возьми, раз их нужно предупреждать, что что-то может быть неминуемо? — спросил бывший разведчик. — В следующий раз мы не будем знать, каковы планы, потому что русские не будут использовать те каналы, по которым, как они знают, мы собираем данные”.

Неплохо бы вспомнить ошибки

Politico напомнило чиновникам, что обнародование разведданных имеет прецеденты, когда власти США "садились в лужу".

Администрация Буша распространила информацию об оружии массового уничтожения в Ираке, чтобы оправдать свое вторжение в эту страну в 2003 году. Эти утверждения оказались ложными, но были предвестником войны. В 1983 году Советский Союз сбил пассажирский самолет авиакомпании Korean Air Lines, на борту которого находилось 269 человек. США сразу же заявили, что это был преднамеренный акт и что Советы знали о том, что сбивают гражданский самолёт. Президент Рональд Рейган назвал это "варварством” и "террористическим актом”, а госсекретарь Джордж Шульц провел пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, что американская разведка установила факт "преднамеренного удара по мирным людям". Но позже СССР доказал: борт сбили, потому что были уверены, что это американский самолет-шпион. В результате администрация Рейгана подорвала свою репутацию.

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