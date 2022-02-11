Белый дом высказался про российско-белорусские военные учения

Россия и Белоруссия обостряют кризис на украинской границе, проводя крупные совместные военные учения, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Выступая на брифинге для прессы, она назвала учения "тревожными”, отметив при этом, что какие-либо прогнозы относительно их значения в отношении потенциального "вторжения” Белый дом "давать не будет".

"Когда мы смотрим на подготовку к этим военным учениям, мы снова видим, что это, безусловно, скорее эскалация, а не деэскалация”, — сказала Псаки.

К слову, представитель Белого дома — не единственный иностранный чиновник, который прокомментировал российско-белорусские учения. В четверг президент Украины Владимир Зеленский назвал их "психологическим давлением”, в котором "нет ничего нового”.

"Сегодня у нас достаточно сил и оружия, чтобы адекватно защитить наше государство, не привлекая никого, кроме военных”, — сказал он, заверив, что не считает, что стабильность в стране находится под угрозой.

Напомним, как неоднократно заявляло Минобороны России, целью учений является отработка "подавления и отражения внешней агрессии” и борьба с терроризмом.

"В ходе учений будут приниматься меры по усилению охраны Государственной границы с целью предотвращения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиска, блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника”, — говорится в сообщении ведомства.

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