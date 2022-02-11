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Автор Ольга Лебедева

Белый дом высказался про российско-белорусские военные учения

Мир

Россия и Белоруссия обостряют кризис на украинской границе, проводя крупные совместные военные учения, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Белый дом высказался про российско-белорусские военные учения

Выступая на брифинге для прессы, она назвала учения "тревожными”, отметив при этом, что какие-либо прогнозы относительно их значения в отношении потенциального "вторжения” Белый дом "давать не будет".

"Когда мы смотрим на подготовку к этим военным учениям, мы снова видим, что это, безусловно, скорее эскалация, а не деэскалация”, — сказала Псаки.

К слову, представитель Белого дома — не единственный иностранный чиновник, который прокомментировал российско-белорусские учения. В четверг президент Украины Владимир Зеленский назвал их "психологическим давлением”, в котором "нет ничего нового”.

"Сегодня у нас достаточно сил и оружия, чтобы адекватно защитить наше государство, не привлекая никого, кроме военных”, — сказал он, заверив, что не считает, что стабильность в стране находится под угрозой.

Напомним, как неоднократно заявляло Минобороны России, целью учений является отработка "подавления и отражения внешней агрессии” и борьба с терроризмом.

"В ходе учений будут приниматься меры по усилению охраны Государственной границы с целью предотвращения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиска, блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника”, — говорится в сообщении ведомства.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия джен псаки белоруссия военные учения
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