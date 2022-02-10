Боевые группы НАТО могут появиться в районе Чёрного моря, заявил Столтенберг

Североатлантический альянс рассматривает потенциальные локации для размещения боевых групп в районе Чёрного моря в Румынии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном он уточнил, что у военного блока уже есть боевые группы долгосрочного присутствия в странах Балтии и на территории Польши, передаёт РИА Новости.

"Сейчас мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Чёрного моря в Румынии", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также добавил, что в 2022 году украинская армия выглядит уже гораздо лучше, чем в 2014-м. По его словам, военные хорошо подготовлены и отлично справляются с оружием.

Столтенберг подчеркнул: Великобритания и другие страны, входящие в состав Североатлантического альянса, должны помочь Киеву справиться с гипотетической угрозой со стороны РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен