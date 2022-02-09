Американский политик сказал, в чём Путин победил Байдена

Американский политик Мэтт Долан полагает, что президент России Владимир Путин одержал как минимум одну крупную победу над коллегой из Штатов Джозефом Байденом. Об этом он написал в своей колонке в Columbus Dispatch.

По мнению Долана, с приходом к власти Байдена в США резко ухудшилась ситуация с экологией. Так, загрязняющих веществ в атмосфере стало на пять процентов больше.

"Кто получил выгоду от этих шагов? Очевидный победитель — президент России Владимир Путин, который быстро восполнил возросший спрос на топливо на мировых рынках", — отметил политик.

Долан подчеркнул, что американская энергетическая стратегия за последние 12 месяцев нанесла ущерб рабочим, потребителям и предприятиям, ограничив производство сырья. Однако на этом фоне серьёзно укрепились позиции России.

Ранее аналитик Брэндон Вайхерт заявил, что власти Франции и ФРГ не поддерживают Вашингтон в борьбе с Россией. Как подчеркнул специалист, Париж и Берлин "кинут Америку под автобус" в случае более агрессивной риторики Джозефа Байдена.

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