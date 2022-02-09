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Автор Евгения Васильева

Почти 40 конгрессменов попросили Байдена пройти когнитивный тест

Мир

Около 40 конгрессменов обратились к американскому лидеру Джозефу Байдену с просьбой принять участие в тестировании когнитивных функций. Причиной подобного внимания к здоровью президента оказался инцидент, в ходе которого глава государства назвал журналиста "сукиным сыном".

Почти 40 конгрессменов попросили Байдена пройти когнитивный тест

"Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности", — написали в обращении республиканцы, которое цитирует Fox News.

Письмо политиков подписал бывший врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон. Также призыв поддержали 37 законодателей. По мнению авторов текста, нервозность является одним из симптомов проблем с умственной работоспособностью.

"Тупым сукиным сыном" Байден обозвал сотрудника Fox News Питера Дуси, когда журналист спросил лидера об инфляции в стране. За несколько секунд до этого казуса президент сказал, что замечание представителя СМИ является ценным для властей.

В прошлом году Джексон уже просил главу США пройти необходимые тесты. Тогда к обращению присоединились лишь 13 конгрессменов.

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Джо Байден упал, поднимаясь по трапу самолета
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша ронни джексон
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