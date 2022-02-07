Президент Польши опасается, что российская армия навсегда останется в Белоруссии

Президент Польши Анджей Дуда выразил опасения по поводу того, что российские войска могут остаться в Белоруссии после учений "Союзная решимость-2022".

Учения состоят из нескольких этапов. До 9 февраля будут передислоцированы и созданы группировки войск в Белоруссии. Второй этап, который продлится с 10 по 20 февраля, будет посвящён непосредственно проведению российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022". Во время манёвров войска потренируются отражать внешнюю агрессию и противодействовать террористам. Учения направлены на защиту интересов Союзного государства.

На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Польши Анджей Дуда заявил, что российское присутствие в Белоруссии может существенно изменить архитектуру безопасности Европы, если войска РФ не вернутся после учений в места своей постоянной дислокации.

По мнению Дуды, Белоруссия может стать "очередным военным округом" России после учений.

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