EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Президент Польши опасается, что российская армия навсегда останется в Белоруссии

Мир

Президент Польши Анджей Дуда выразил опасения по поводу того, что российские войска могут остаться в Белоруссии после учений "Союзная решимость-2022".

Президент Польши опасается, что российская армия навсегда останется в Белоруссии

Учения состоят из нескольких этапов. До 9 февраля будут передислоцированы и созданы группировки войск в Белоруссии. Второй этап, который продлится с 10 по 20 февраля, будет посвящён непосредственно проведению российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022". Во время манёвров войска потренируются отражать внешнюю агрессию и противодействовать террористам. Учения направлены на защиту интересов Союзного государства.

На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Польши Анджей Дуда заявил, что российское присутствие в Белоруссии может существенно изменить архитектуру безопасности Европы, если войска РФ не вернутся после учений в места своей постоянной дислокации.

По мнению Дуды, Белоруссия может стать "очередным военным округом" России после учений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Сможет ли Россия защитить Белоруссию?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша белоруссия анджей дуда йенс столтенберг
Новости
Президент Польши опасается, что российская армия навсегда останется в Белоруссии
Политолог раскрыл, зачем Лондон вмешивается в украинский конфликт
В Politico сообщили об издевательствах в администрации Байдена
CNN: Макрон может занять место Меркель на посту "переговорщика" с Россией
Вирусолог объяснил, когда надо делать прививку после "омикрона"
СМИ: Киев попросил США разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD
Макрон перед встречей с Путиным признался, что "не верит в спонтанные чудеса"
Политолог оценил слова Лукашенко о финансировании белорусской оппозиции из РФ
Юрист оценил возможность разрешения любых способов самообороны в РФ
Эксперт Оленченко рассказал, зачем Макрон прилетел в Москву на встречу с Путиным
Последние материалы
Президент Польши опасается, что российская армия навсегда останется в Белоруссии
Политолог раскрыл, зачем Лондон вмешивается в украинский конфликт
Врач: как определить дефицит витамина D
В Politico сообщили об издевательствах в администрации Байдена
CNN: Макрон может занять место Меркель на посту "переговорщика" с Россией
Вирусолог объяснил, когда надо делать прививку после "омикрона"
СМИ: Киев попросил США разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD
Макрон перед встречей с Путиным признался, что "не верит в спонтанные чудеса"
Эксперт: что Россия готова предложить Пакистану
Политолог оценил слова Лукашенко о финансировании белорусской оппозиции из РФ
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Сосновский объяснил, почему Шольц может теперь не лететь в Москву

Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 февраля. Однако атмосфера её уже изрядно испорчена немецкой стороной, считает политолог Александр Сосновский.

Сосновский объяснил, почему Шольц может теперь не лететь в Москву
Выяснилось, зачем вдова Градского скрывает свой истинный возраст
Шоу-бизнес
Выяснилось, зачем вдова Градского скрывает свой истинный возраст
Авто
Зачем китайской Chery завод УАЗ? Российским рабочим можно платить в 5 раз меньше
Мир. Новости мира
"Это госизмена": в Киеве резко раскритиковали закупку газа РФ у венгров
Усам Оздемиров США идут не в ногу со временем и проморгали новый миропорядок Усам Оздемиров Ирина Шлионская Куришь? Готовься к социальной изоляции! Ирина Шлионская Любовь Степушова Россия и Китай близки к решению вопроса о мировом господстве Любовь Степушова
Мир. Новости мира
На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне
Шоу-бизнес
Градский держал Коташенко в строгости: жил отдельно и контролировал
Кардиолог рассказала, как самому определить степень тяжести "омикрона"
Здоровье
Кардиолог рассказала, как самому определить степень тяжести "омикрона"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников